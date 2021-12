Galicia se sube por fin al tren del AVE

Si el compromiso de puntualidad de Renfe se aplicase a la llegada a la comunidad de la alta velocidad ferroviaria, a la compañía le faltaría presupuesto para pagar indemnizaciones a los sufridos pasajeros. Sería, seguramente, su ruina, pues prisa por cumplir horarios, precisamente, no hubo. Nada menos que tres décadas se llevaba esperando esta noticia. Concretamente desde que Sevilla y Madrid la estrenasen allá por 1992. Antes incluso de aquella fecha, un por entonces joven ministro de Transportes y Comunicaciones, de nombre Abel Caballero, pronosticaba durante una visita a Vigo el 2 de mayo de 1988 que el territorio galaico y la capital de España estarían unidos por estas potentes locomotoras nada menos que en 1993. Una boutade sello de la casa que marcó el inicio de un calendario de desilusiones e incumplimientos sin distinción de siglas ni de gobiernos. Hubo que aguardar todavía un largo período para que se empezase a hablar de plazos medianamente en serio. Fue en 2001 cuando Francisco Álvarez Cascos, titular de Fomento, firmó un protocolo con Manuel Fraga que fijaba el final de las obras en 2010. Cronograma demasiado optimista aquel, que tras la llegada de Rodríguez Zapatero a La Moncloa la entrañable Magdalena Álvarez se encargó de enterrar, alargando el horizonte hasta 2012. Su sucesor en el cargo, el lucense José Blanco, demoró la inauguración a 2015 y ya con el compostelano Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo y la pontevedresa Ana Pastor al frente del departamento de Infraestructuras todo se pospuso a 2018. No quedó ahí la cosa, pues posteriormente Íñigo de la Serna comprometió la puesta en servicio a finales de 2020. Así, hasta que hoy, tras unos interminables trabajos y más de 9.000 millones de euros de inversión, el ansiado convoy asomará su característica nariz por Ourense procedente de Chamartín. En el mundo de la aviación, al que a partir de esta mañana le sale un fuerte competidor en el noroeste peninsular, existe una leyenda que ‘se non è vero, è ben trovato’. La del vuelo 914: el aeroplano que desapareció misteriosamente y aterrizó 37 años después en lo que, de ser cierto, sería el viaje más largo emprendido jamás. Más duradero y tortuoso que el del AVE, aún con las alas cortas, que enlazará la Meseta con la ciudad de As Burgas en 2,15 horas a la espera de reducir tiempos con el resto de urbes una vez se pongan en marcha las máquinas Avril capaces de superar los 300 km/h. Un prodigio tecnológico que impulsará la conectividad, la economía y el turismo en un 2022 que volverá a ser Xacobeo. Galicia se sube así al tren del siglo XXI. Por fin.