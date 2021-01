Galicia sigue esperando, señor Sánchez

no será una entrevista a cara de perro la de Feijóo con Pedro Sánchez, hoy, en La Moncloa. No es ese, el de la confrontación con razón o sin ella, el estilo del presidente gallego. Pero tampoco será un complaciente intercambio de impresiones, inaceptable en el complejísimo escenario actual: el demoledor impacto de la pandemia en la sanidad y la economía, las deudas históricas aún sin saldar y las urgencias para evitar que Galicia pierda el tren de la recuperación, conforman el tridente argumental que el inquilino de Monte Pío le pondrá encima de la mesa al jefe del Gobierno de la nación. Digamos ya que nos parece un acierto que el presidente de la Xunta lleve en su agenda el uso obligatorio en entornos concretos –el transporte público y los hospitales, por ejemplo– de las mascarillas FFP2, las que mayor protección garantizan. Y aplaudimos, sobre todo, su demanda de más vacunas para inmunizar cuanto antes a los mayores de 80 años, el segmento con mayor riesgo COVID. Nos tranquiliza que Feijóo mueva ficha para que visualicemos de una vez por todas la principal prioridad en esta fatigosa guerra: conseguir la inmunidad de rebaño cuanto antes, con la vacunación masiva. En cuanto a los grandes temas pendientes, el titular de la Xunta le recordará –y hace requetebién– al inquilino de La Moncloa que los problemas tratados en su apacible cumbre de julio de 2018 siguen ahí, como el famoso dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso, y que cuando despertamos por las mañanas descubrimos que la mayoría de los compromisos de Sánchez para con Galicia duermen el sueño de los justos. Apostamos a ganador si aventuramos que Feijóo le refrescará la memoria con al menos cinco de gran calado: 1) la AP-9 no solo es una de las autopistas más caras de España para los usuarios, sino que es la gallina de los huevos de oro para la concesionaria Audasa, que hace caja a mayores con el dinero público un año sí y otro también; 2) la llegada del AVE es la historia interminable y ninguna de las fechas prometidas se ha cumplido –Sánchez le dijo a Feijóo que estaría operativo a finales de 2019–, como no se cumplió la hoja de ruta de las estaciones intermodales; 3) la transición energética que se nos vendió como justa y ordenada ha degenerado en sonrojante desfeita –Meirama, As Pontes, San Cibrao...– inaceptable y letal para el tejido industrial gallego; 4) el nuevo modelo de financiación autonómica será muy lesivo para nuestra comunidad si no incluye mecanismos correctores del envejecimiento y la dispersión poblacional; 5) la implicación del Ejecutivo central en el Xacobeo debe ser más decidida, tanto en proyectos cuanto en inversiones. Todo eso se juega Galicia en la cita de hoy. Avisa Ana Pontón de que no sería de recibo otro día de la marmota, otro fiasco. Y tiene razón.