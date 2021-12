Galicia tiene un plan y debe hacer que salga bien

En esta vida hay quien actúa sin planificar y quien planifica pero nunca actúa. El gran reto está en hallar el equilibrio y a eso es a lo que aspira la Xunta en los próximos años. Concretamente de aquí a 2030, cuando el Gobierno autonómico prevé que la Comunidad alcance por primera vez la convergencia plena con España en términos de renta per cápita de los hogares, a mayores de reducir al 8% la tasa de paro y de disminuir a la mitad el desempleo juvenil. Una hoja de ruta ambiciosa, tal y como expuso en su presentación Alberto Núñez Feijóo tras el último Consello del año, que puede conseguirse en su totalidad o tal vez solo a medias, pero que al menos está trazada. Por suerte no se dejará al azar, como el número que resultará premiado en la Lotería del Niño. Un esquema, además, que tiene amplitud de miras para trascender en el tiempo con independencia de quien ocupe el sillón de la Presidencia en San Caetano y que, al margen de la marcha de la economía, contempla importantes metas en otros escenarios. Uno es el de la salud y la calidad de vida, en el que se pretende que el 100% de las personas dependientes reciban una prestación efectiva. También en el ámbito de la competitividad, en el que se perseguirá aumentar el peso del sector industrial, ampliar el tamaño de las empresas en más de un 25% o duplicar el gasto en I+D+i. Sin olvidar la educación, cuyo desafío más importante será reducir la tasa de abandono escolar temprano hasta el 7% o conseguir un 45% de la población de entre 25 a 64 años con estudios superiores. Finalmente, en lo referido a la sostenibilidad, se buscará avanzar hacia la neutralidad climática con la reducción de los gases de efecto invernadero hasta el 55% respecto a 1990, así como impulsar las renovables en el mix productor. Todo muy bonito sobre el papel pero que no será sencillo de llevar a cabo si no se trabaja de manera adecuada y que, por ende, estará sujeto a imponderables ajenos a la gestión política, como por ejemplo la evolución de la pandemia de covid... o de las que puedan venir. Hacer los deberes requerirá de confiar en los hitos marcados y de arrimar el hombro sin titubeos ni bandazos en función siglas, siguiendo el ejemplo de éxito de las grandes compañías, algunas muy próximas, conscientes de que el mañana pertenece quienes se preparan se para ello hoy. John ‘Hannibal’ Smith, personaje ficticio que lideraba el Equipo A –un éxito televisivo de los 80 que todavía se recuerda–, popularizó una frase: “Me encanta que los planes salgan bien”. Galicia tiene ahora un plan. El Plan Estratéxico 2022-2030. En manos de todos está que sea un éxito.