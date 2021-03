Galicia vista con gafas de colores

el truco de las gafas de colores es muy útil en política, y muy utilizado por políticos de todos los pelajes, para llevar el agua al molino de cada cual y hacer la señal de la victoria ante la boquiabierta opinión pública, con envidiable desparpajo. Acaba de ocurrir, una vez más, a cuenta de la entrevista que mantuvieron este miércoles pasado el presidente de la Xunta y el poderoso ministro de Transportes, en Madrid, para desbloquear todas las infraestructuras pendientes. Los compromisos adquiridos por ambos gobernantes abarcan desde la ratificación de que el AVE entre Galicia y la capital del reino estará operativo antes de fin de año, hasta la financiación de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de punta Langosteira, imprescindible para blindar su viabilidad, pasando por las bonificaciones para abaratar los peajes (carísimos) de la AP-9 desde el próximo verano, el impulso al corredor de mercancías del Eixo Atlántico y la salida sur por tren con acceso al puerto de Vigo. Fue un encuentro muy fructífero del que todos sacan pecho, incluso quienes no participaron en él. Visto con las gafas de colores de Ábalos, ganó el ministro socialista porque supo entender las urgencias de Galicia y se esforzó en buscarles acomodo en el conjunto de las necesidades estratégicas de España. Visto con las gafas de colores de Feijóo, ganó el inquilino de Monte Pío con una agenda diseñada con altura de miras, con cintura para negociar y con una hoja de ruta iluminada por el pragmatismo: decir la verdad a los ciudadanos –¡aleluya, aleluya!–, aceptar los retrasos razonables y celebrar los objetivos cumplidos. Visto con las gafas de colores de Ana Pontón, ganó la líder nacionalista porque la rebaja de peajes en la Autopista del Atlántico la atribuye ella al acuerdo entre PSOE y BNG para la investidura de Pedro Sánchez. Visto con las gafas de colores de Gonzalo Caballero, ganó el secretario general del PSdeG porque “conseguimos más para Galicia que con Rajoy, Ana Pastor y Feijóo”. Bendito truco este del color del cristal con el que cada quien mira la realidad a su antojo. Bien está que ganen todos, ¡faltaría más!, pero lo verdaderamente importante es que gane Galicia. Y en esta ocasión parece que será así. Los compromisos adquiridos por Ábalos con Feijóo atan al Gobierno central para dar carpetazo a un agravio comparativo –sen tempo non é– y para pagar una deuda histórica con una comunidad que el centralismo esquinó sin misericordia. No hay mal que cien años dure, pero casi.