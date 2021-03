Galicia vuelve a ser sitio distinto

política. Desde Murcia hasta Castilla y León pasando por Madrid –por no citar a Cataluña–, el clima político nacional vive momentos de convulsión y estrategias a la desesperada, cuasi suicidas en algunos casos, más orientadas a salvar partidos en decadencia o carreras personales que a los intereses generales de la población. En un momento crítico como el actual, con el país conteniendo el aliento para no caer en una cuarta ola de COVID, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox parecen empeñados en hacer de España un polvorín a punto de estallar. Sin embargo, por difícil que parezca, hay territorios que no sucumben a la crispación, el enfrentamiento y la deriva autodestructiva. Y, por suerte, uno de ellos es Galicia, que vive en un ecosistema diferenciado. Con el partido naranja y los morados, principales animadores a nivel estatal, fuera de la Cámara do Hórreo, los grupos con representación parlamentaria están, afortunadamente, más enfocados en los asuntos propios que en la dinámica del quítate tú para ponerme yo. Bien sea por la cómoda mayoría absoluta de la que goza Núñez Feijóo, bien porque aquí cada uno tiene perfectamente delimitado su espacio, o bien porque nuestros representantes parecen contar con un plus de responsabilidad, lo cierto es que la comunidad, más de 30 años después del éxito de Os Resentidos, vuelve a ser sitio distinto. Y para bien.