Ganar tiempo al tiempo en las F-110

debate Llueve sobre mojado en Ferrol. El inicio de la construcción de las cinco fragatas F-110 previstas para el año entrante se retrasará hasta el verano de 2022. Y los astilleros de Navantia-Ferrol se enfrentan de esta manera a 18 meses en blanco, medio año más de lo previsto, con las consecuencias negativas, incluso dramáticas, que esto supone para la economía en su conjunto y para el empleo en particular en la ciudad departamental. Las cifras dan la dimensión real de la importancia de no demorar en los momentos difíciles un proyecto: una inversión de más de 4.325 millones de euros y la generación de 7.000 empleos. La causa del cambio de los plazos temporales está vinculada a un retraso en el proceso de ingeniería, pero la inquietud en la comarca es elevada porque la carga de trabajo ligada a otros pedidos está en su fase final y los despidos pueden contarse por miles. “En enxeñería hai moito traballo porque estamos metidos nas F-110, pero en producción non hai nada que facer para aceiros, electricidade ou tuberías durante ano e medio”, asegura el presidente del comité de empresa, Emilio García Juanatey. Con este panorama sombrío, en medio además de los problemas derivados de los protocolos para mantener a raya la propagación del coronavirus, Ferrol necesita activar los resortes de todo su potencial para ganar tiempo al tiempo. Sin demoras.