Generadoras del conocimiento en el olvido

UNA DE LAS POCAS COSAS positivas de esta terrible pandemia es que nuestra sociedad toma conciencia de que se necesitan realizar cambios estructurales, que el modelo actual flaquea ante situaciones extraordinarias. Eso que llamamos el primer mundo lleva demasiado tiempo enquistado sin conseguir frenar los mensajes que llegan y limitándose a poner parches ante los desafíos que acechan: calentamiento global y crac medioambiental, las terribles desigualdades con el imparable avance de la inmigración desde los países más desfavorecidos, un sistema económico dependiente de sectores agonizantes... incluso el desafío del terrorismo que germinó en Oriente Próximo. Solo faltaba una crisis sanitaria para tambalear el sistema y hacernos comprender que llegó el momento de dar un giro. Los economistas coinciden en que el aumento de la deuda de los países traerá problemas; los analistas políticos auguran incertidumbres y los filósofos, como Noam Chomsky, inciden en que necesitamos preguntarnos cómo será el futuro después de esto: ¿Cuál es en realidad el mundo en el que queremos vivir?”

Hay unanimidad en que los gobiernos, tras el COVID, invertirán más en Sanidad pero quedan dudas sobre el futuro de la Educación. En este debate conocíamos que el Gobierno está preparando un decreto de creación, reconocimiento y autorización de las universidades españolas, que figuran en el vagón de cola en los ránquines de las más destacadas del mundo. Los parámetros que maneja el Gobierno para certificar la calidad de los campus no son demasiado exigentes pero el informe ¿A qué puede llamarse universidad? señala que tres de cada cuatro universidades españolas, públicas y privadas, no superaría el listón (demasiado bajo, insisten los expertos) de esa excelencia que maneja el Ministerio y que traduce en que apenas una docena de instituciones públicas llegan a cubrir los estándares. ¿Qué ocurre en los campus gallegos? Las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo no salen mal paradas ya que las tres cumplen cinco de los seis requisitos de la oferta docente mientras que Vigo y Santiago pasarían el corte en actividad investigadora pero ninguna lo superan en cuanto a personal, docente e investigador.

Lo más preocupante es que se desvelaba este informe justo cuando, por ejemplo, la USC iniciaba el trámite para la aprobación de los primeros presupuestos COVID en los que se habla sin tapujos de recortes en servicios esenciales y no aportan demasiadas soluciones a la renovación generacional ni a mejorar las condiciones del personal investigador. Todo ello con los gobiernos más pendientes de priorizar el dinero de los fondos europeos a la economía olvidando potenciar el papel de las universidades como generadoras del conocimiento y la innovación. Una vez más... y ya van demasiadas.