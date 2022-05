Gesto altruista que dice mucho de una gran investigadora

ALTRUISMO Miriam Elena Cortés López no es solo una brillante investigadora. Esta faceta ha quedado demostrado con el Premio Domingo Fontán de Investigación Histórica que acaba de recibir. Pero hay personas especiales que en esos momentos de reconocimiento público no solo piensan en ellos mismos, en la cantidad económica que acaban de recibir o en el aplauso colectivo, merecido sin duda. Consciente de que hay personas que lo pasan mal, Miriam decidió entregar una parte de ese premio a la Cocina Económica de Santiago, una muestra de sensibilidad social y de altruismo que no todos tienen. Más allá del hecho en sí, lo importante es lo que demuestra con su actitud, la necesidad de acordarse de los otros y ayudar a mejorar su situación. Son pequeños grandes gestos que ayudan a una sociedad mejor y más justa.