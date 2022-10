Gobernar también para los que lo tienen más difícil

ACCESIBILIDAD Muy a menudo escuchamos a los políticos con su lenguaje enlatado referirse a colectivos con problemas especiales y a sus necesidades. Pero otro cantar es que realmente pongan en práctica medidas para favorecerles. Santiago quiere ser una Smart City, y para eso está invirtiendo mucho dinero del maná europeo en cámaras y bancos que nadie sabe en qué nos mejorarán la vida. Controlar flujos turísticos y ese tipo de milongas de las que se echa mano cuando no se sabe qué decir. A lo mejor habría que pensar en propuestas concretas que lleguen al ciudadano de a pie, ese que paga impuestos para ver mejoras, y sobre todo para que los que más lo necesitan no se queden atrás. Tiene razón el PP local al reclamar la puesta en marcha de mejoras tecnológicas, que en ningún caso suponen descabalgar los presupuestos, para que los invidentes puedan circular por la ciudad de una forma más cómoda y segura. Le reclama Beatriz Cigarrán al Ayuntamiento que los semáforos puedan activarse con sonido a través de un mando a distancia, por ejemplo, o que las paradas de bus también cuenten con mensajes sonoros. Quizá sea mucho pedir, en una ciudad en la que el transporte es decimonónico y las pantallas funcionan cuando no tienen más remedio. Exijamos mejoras tangibles, reales, que obliguen a los políticos a bajarse de la nube virtual en la que viven demasiadas veces. Los fondos que llegan de Europa no nacen espontáneamente en un afluente del Rin, sino que salen de nuestros impuestos. Que se note.