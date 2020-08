Gonzalo Caballero tiene un proyecto

hay dos tipos de líderes políticos: los que se ensimisman tras una derrota y se dedican a lamerse las heridas, sin superar el revés, y los que se levantan, miran hacia adelante y no renuncian a objetivos ambiciosos. Gonzalo Caballero pertenece a esta cofradía, es buen fajador, no tiene la mandíbula de cristal y luce una resiliencia imprescindible para navegar los mares de la política. En la entrevista que hoy publica EL CORREO, el secretario xeral del PSdeG abre el curso totalmente recuperado del disgusto en las urnas del 12 de julio, que otorgaron al PPdeG de Feijóo una mayoría absolutísima y confirmaron el sorpasso del BNG de Ana Pontón sobre el socialismo. Apenas mes y medio después, Caballero despacha el traspiés sin flagelarse –“la crisis cambió el escenario”, “nosotros subimos del 17 % del voto al 19 %”, “asumimos y respetamos el resultado”–, se declara optimista –“estoy con fuerza, con ganas y con las pilas cargadas para trabajar por Galicia”– y defiende una hoja de ruta –“autónoma, no tutelada por nadie”– alimentada con políticas progresistas. En este sentido, anuncia que su prioridad será combatir el impacto brutal de la crisis del coronavirus en la economía, la sanidad y el tejido social. Quiere construir la alternativa a la era Feijóo desde la defensa innegociable de los servicios públicos y el blindaje de los pilares del hoy anémico Estado de Bienestar; lo lógico en alguien que ve en la política una manera de entender la vida y el compromiso con su país y sus gentes, y que aspira a gobernar para, justamente, priorizar a las personas. También sigue Caballero el guion esperable cuando enfría los movimientos internos del sector crítico para moverle la silla, cuando reivindica su trabajo de renovación y pide tiempo –recuerda que Touriño necesitó siete años para llegar a la Xunta–, y cuando anuncia que cumplirá su mandato como secretario xeral y que terminará la legislatura en su escaño. Tal vez lo más novedoso y esperanzador de la entrevista que hoy publicamos, desde la óptica de los intereses generales, sea que el líder de los socialistas gallegos abre la puerta a tejer consensos tanto con Feijóo cuanto con Pontón. “Trabajaremos por grandes acuerdos de país –anuncia– en las cuestiones clave para la ciudadanía”. Ojalá cristalicen esos pactos que Galicia necesita como agua de mayo para barrer las incertidumbres y alimentar la semilla de la recuperación. En cualquier caso, Gonzalo Caballero tiene un proyecto para los gallegos y cuatro años por delante para demostrar que es bueno.