Grandes dosis de paciencia a la espera del resultado

reurbanización Las entradas del Camino en Compostela han experimentado una transformación a fondo en los últimos años para recibir 2021 con una imagen considerablemente mejorada y una mayor accesibilidad. Unos trabajos que han seguido avanzando a pesar de las restricciones que marcaron 2020. Peor suerte ha tenido el proyecto de reurbanización de la rúa de Concheiros, atrapado por la paralización de los procesos administrativos, lo que impidió que salieran a concurso los trabajos, y obligado a actuar con el máximo rigor dada su situación en la zona monumental. Un espacio, además, donde no se actuaba desde hace mucho tiempo, lo que favorece que se produzcan sorpresas como la aparición de una línea de media tensión donde menos se esperaba, y que obliga a reformular los trabajos. La ampliación del Año Santo a 2022 ha permitido un considerable alivio, por cuanto ya no será tan necesaria tanta rapidez y se dispondrá de un mayor margen de maniobra, porque dada la actual situación sanitaria todo apunta a que hasta el segundo semestre del año no será posible recuperar el impulso turístico y no se prevé una llegada masiva de visitantes a través de esta vía. Eso sí, para los residentes no será tan apetecible que se prolonguen las labores. Lo que está claro es que tras la reurbanización hace años de la rúa de San Pedro y su peatonalización que ha permitido sobrevivir a los adoquines, y la reciente remodelación de la avenida de Lugo, Os Concheiros quedaba como un paréntesis con una urbanización muy necesitada de una mejora. Como sucede con todas las obras, es imposible actuar sin causar molestias, pero la cuestión es, si una vez que han marchado las máquinas, el resultado mereció la pena. Mientras tanto, solo cabe recurrir a la tan socorrida paciencia.