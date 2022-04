Guerra, pandemia, inflación y empleo

No ha sido buena la Encuesta de Población Activa del primer trimestre. No suele serlo nunca, pues el arranque del ejercicio suele ser un período habitualmente desfavorable para el desempleo. Cuando la tendencia parecía llevarnos a la media de los primeros trimestres de los ejercicios anteriores a la pandemia –como si con el coronavirus no fuese suficiente– el panorama se complicó de forma brutal, primero por la crisis de los componentes, después por la escalada de precios de la energía, luego por el paro del transporte... y como puntilla la guerra en Ucrania y sus consecuencias. De todos aquellos polvos vinieron estos lodos. El paro creció en España y Galicia, y para más inri el doble en nuestra comunidad, un 4,4 % que se traduce en seis mil desempleados más que al cierre del pasado diciembre. En la actualidad son, con la EPA en la mano, 141.000 las personas que en la autonomía quieren trabajar y no pueden. El 11,4 % de la población activa. El 13,6 % de media estatal. Al menos la ocupación sube, y los contratos indefinidos. ¿Mejorará la situación? Depende del impacto de la invasión rusa, al que se suma la sequía de suministros desde una China donde, por los repuntes del covid, se realizan confinamientos estrictos que limitan el tránsito de mercancías mundial. Esperemos que baje también en la comunidad el IPC, como hizo el dato español del 9,8 al 8,4 %. Toca cruzar los dedos.