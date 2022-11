Hablando se entiende la gente

Los desencuentros entre Xunta y Gobierno no son ninguna novedad. La lista de discrepancias entre las dos administraciones es amplia y va desde el impulso a la alta velocidad ferroviaria entre España y Portugal, hasta la gestión del derrumbamiento del viaducto en la A-6, pasando por la autopista AP-9 o los Presupuestos Generales del Estado, entre otras materias. Sin embargo, eso no impidió que el presidente Alfonso Rueda y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvieran este martes en Madrid una fructífera reunión de más de dos horas en las que ambos limaron asperezas y tendieron puentes en los asuntos que tienen que ver con ese departamento estatal. Un diálogo constructivo que ayudará a dar soporte a los múltiples proyectos industriales que la comunidad tiene sobre la mesa y que requieren de entendimiento, por ejemplo, en materia de apoyo financiero a través de los Next Generation. Uno de esos planes, quizás de los más importantes, es la fábrica de fibras textiles que la empresa portuguesa Altri proyecta en la localidad lucense de Palas de Rei. Una iniciativa llamada a transformar toda una comarca, con una inversión inicial de 800 millones y la previsión de crear 2.500 empleos, que necesita compromisos concretos cuanto antes para pasar de las promesas a los hechos. Un punto en el que da cierta tranquilidad que la representante de Moncloa se haya comprometido a estudiarlo detenidamente para detallar el impulso. Buenas noticias también en cuanto al futuro de la eólica marina, “cada vez más presente”, como afirmó el mandatario y donde nuestro territorio cuenta con un extraordinario potencial debido a sus condiciones climáticas. Aquí, pese a alguna controversia con el emplazamiento, se confirmó que A Coruña contará con una plataforma experimental. Además, ambos responsables políticos avanzaron en el proceso de autorización de la energía eólica, un tema de “especial interés”, subrayó el de Pontevedra, quien agradeció a su interlocutora la comunicación de los últimos meses. No todo en la cita fueron vino y rosas. Hubo discrepancias en la ordenación del litoral, donde la puerta a asumir las competencias sigue cerrada, o la inclusión del lobo en la lista de las especies protegida, pero la cumbre no fue ninguna pérdida de tiempo. El balance general es positivo. Hablando se entiende la gente.