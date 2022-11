¿Habrá que cruzar la pasarela intermodal en lancha?

TIENE TODA LA RAZÓN DEL MUNDO la portavoz nacionalista en el Concello de Santiago cuando insiste en que la pasarela de la estación intermodal no puede seguir en el estado actual y en que necesita una solución urgente para que los usuarios no sigan pillándose mojaduras a diario, sobre todo, en la temporada de lluvias. Es evidente que el ingeniero que pensó en unas paredes de metacrilato llenas de ranuras o no sabe que en Galicia llueve de lado o bien se equivocó. Y en este asunto también se deberían pedir responsabilidades, puesto que no es de recibo que ahora nos tengamos que comer con patatas la mala ejecución o diseño de una obra. Pero al tema que vamos es que, de una manera u otra, hay que poner solución urgente a la deficiencia, porque la imagen que estamos transmitiendo es muy mala. Lo que se vendió como la calle encapsulada más larga de Santiago resulta que se ha quedado en calle a secas, porque para atravesarla hace falta el paraguas como en cualquier otra. Además, también es necesario hacer maniobras para evitar las balsas de agua que se forman en algunas zonas; y que, como advierte Goretti Sanmartín, ya están derivando en problemas de humedad. Vaya, que cualquier día tendremos que atravesar la pasarela en lancha. Por no hablar de los serios problemas de seguridad para los usuarios que provoca el hecho de que el agua esté afectado a los elevadores mecánicos. Es evidente, además, que de no poner remedio cuanto antes a esta situación no tardará mucho en empeorar. Todos sabemos que los problemas de agua no son baladí. Así que toda ponerse las pilas pronto.