Hacer la ola a los inversores

los responsables públicos deberían hacer la ola y hasta extender alfombras rojas a los pies de todos cuantos mostrasen su interés en crear empresas, montar pequeños negocios o comprar edificios ruinosos con el objetivo de rehabilitarlos. Nada de eso sucede en un país, España, en el que el paro ronda el 20% y en el que miles de jóvenes no saben qué hacer con sus vidas ante la escasez de ofertas laborales que se ajusten a sus perfiles. Tampoco a los que deciden emprender se les ponen las cosas fáciles debido al exceso de burocracia, concepto que en España ha perdido por completo su significado original -procedimiento necesario por el cual se garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de todos los ciudadanos ante las normas vigentes- para convertirse en lo que la gente común entiende por “papeleo” lento e ineficaz. En Santiago, por cierto, sabemos muy bien las enormes dimensiones que alcanzan la lentitud y la ineficacia en numerosos trámites que deberían resolverse en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora que el Ayuntamiento ha sacado de nuevo a la palestra el cacareado Registro de Solares, los responsables municipales deberían explicar por qué tardan una eternidad tanto en concluir los procesos encaminados a expropiar inmuebles ruinosos a propietarios que se han desatendido por completo de ellos como en conceder licencia de obras a quienes los adquieren en subasta con el objetivo de rehabilitarlos. Todo el mundo puede entender que el primer procedimiento puede complicarse mucho debido a la dificultad de encontrar a los dueños, informarles del proceso en marcha, etc..., pero cuesta mucho más entender el calvario administrativo al que se enfrentan quienes al fin logran hacerse con esos bienes y desean arreglarlos cuanto antes. Una vez presentado un proyecto y una vez alcanzada la bendición de los técnicos, la licencia se debería conceder de una forma automática. Pero no es así. Aquí prima la burrocracia.