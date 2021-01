¿Hacia la tercera ola con vacunación ralentizada?

“EN EL 2020 HEMOS aprendido la imprevisibilidad de los acontecimientos, la complejidad de la realidad, la fragilidad de los proyectos”, escribían en un artículo nueve destacadas personalidades catalanas –políticos, filósofos, físicos, abogados– y no era para referirse a ese procés sepultado por la realidad de los hechos, donde ya solo las patéticas figuras de Carles Puigdemont y Quim Torra defienden la independencia unilateral en medio de una sociedad que, para derrotar a este coronavirus, necesita unir fuerzas. Lo está demostrando la comunidad científica internacional compartiendo todo tipo de información sobre el SARS-CoV-2 para conseguir una vacuna, un hito histórico que solo fue posible gracias a que los investigadores no utilizaron carpetas con inscripciones como Confidencial o Top Secret para proteger sus avances, algo impensable en el sector farmacéutico antes de ahora. Hablaban esas personalidades de la esperanza que necesitan los seres humanos para salir de esta crisis sanitaria. La triste realidad es que las perspectivas más inmediatas son desoladoras: la tercera oleada de contagios no hace más que aumentar a lomos de una inconclusa segunda ola. Salimos de una y entramos en otra sin que nos sea posible tomar fuerzas o, al menos, un período de tiempo como ocurrió en los meses de junio, julio y la primera quincena de agosto. Alemania, Corea del Sur, los países nórdicos, ejemplos de comportamiento en la primera oleada, llevan varios días batiendo récords de nuevos casos y muertos a pesar de haber incrementado las restricciones. En España más de lo mismo; en Cataluña ya hay hospitales desbordados por pacientes y vuelve a hablarse de la necesidad de priorizar la atención médica; Baleares es una bomba vírica y en Madrid nuevas limitaciones marcan el camino a un posible confinamiento. El fervor de la esperanza en la vacuna empieza a desvanecerse: EEUU inocula a cámara lenta, en Gran Bretaña solo se inmunizó al 1,39% y en Francia, según la ONU, únicamente vacunaron a 138 personas en diez días. Las cosas no van mucho mejor en España: Madrid solamente inyectó el 6% de las dosis que recibió, mientras que Cataluña en la primera semana utilizó 7.774 de la remesa de 60.000 vacunas de Pfizer-BioNTech; en ambos casos con los sanitarios en pie de guerra por el desaguisado del que culpan a las administraciones autonómica y estatal. Una esperanza que, al menos en Galicia, mantenemos en pie: los casos positivos están en parámetros asumibles y la vacunación marcha a mejor ritmo. Este lunes se habrán suministrado a casi 13.000 personas: más que catalanes y madrileños juntos. Un verdadero alivio. Así se hacen las cosas.