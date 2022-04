Hacia otro examen con los deberes hechos

Tras dos años y pico de pandemia, uno de los símbolos más representativos de la irrupción del coronavirus, la mascarilla, está a punto de desaparecer también en los interiores. Salvo contadas excepciones como los centros sanitarios, el transporte público, las farmacias o aquellos lugares de trabajo que así lo exijan, el incómodo cubrebocas da el 20 de abril un paso más hacia su progresiva desaparición. ¿Buena noticia? Depende de para quién. Millones de españoles esperaban con ansia el momento de desprenderse de este elemento, pero a su vez no son pocos los expertos que creen que aún es demasiado pronto para cantar victoria, ni los ciudadanos que seguirán usándolo aunque no sea obligatorio porque así se sienten más protegidos. En cualquier caso, a la espera de que los contagios no se disparen con el strepptease facial, España afronta una nueva reválida en la gestión de la covid. Y como siempre, a la hora de examinarse, hay alumnos más aventajados que otros. Por fortuna, nuestra Comunidad es de las que llega a la prueba no sólo con los deberes hechos, sino con buena nota. Entre sobresaliente y matrícula de honor para más señas, porque Galicia, de la mano del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, amanecerá el miércoles con la mayor cobertura vacunal de España. Un 87 % de la población con pauta completa, según los últimos datos del Ministerio del ramo, que se eleva a casi un 94 % en cifras más recientes de la Xunta. En total, 2.525.838 personas con todas las dosis del antídoto, según los datos autonómicos, lo que supone el 93,7 % de la población. Muy por encima de las cifras a nivel estatal, donde el porcentaje de inmunizados que constata el departamento que dirige Carolina Darias es del 82,3 %. Buenas sensaciones para abrir una nueva etapa, que no debe ser sinónimo de exceso de confianza, pues la incidencia acumulada, aunque no es ya el principal indicador, sigue encaramada a más de 800 infectados por cada cien mil habitantes. La presión hospitalaria, un termómetro bastante más adecuado, tampoco termina de enfriarse, si bien no tiene nada que ver con la registrada en las fases más agudas, ni siquiera con la de hace un año –17 pacientes ingresados en uci frente a 34 de entonces–. Las restricciones terminan, pero el bicho sigue ahí. Y mientras no desaparezca, Galicia debe seguir igual. Con la lección aprendida.