UNA SENSACIÓN DE HARTAZGO se está apoderando de los ciudadanos ante la certeza de que la propagación de la variante ómicron es imparable y que acabará contagiando a mucha gente provocando un nuevo colapso en los centros hospitalarios y, por extensión, en la economía. Lo ocurrido estos últimos días en las plazas de abastos gallegas es el termómetro que sirvió para confirmar las señales previas de la parálisis en la que nos encontramos sumidos: no se cumplieron las expectativas optimistas y sobraron miles de kilos de pescados y mariscos, a pesar de que los precios no se habían disparado como ocurrió en los años anteriores al estallido de la pandemia. La hostelería sufrió un tsunami de cancelaciones provocando efecto dominó como muy bien pudieron comprobar en el sector del comercio.

Decía el New Tork Times que los norteamericanos están hartos y cansados de estar hartos y cansados. Se refería a la inquietud que provoca “rehacer los planes para adaptarse a los últimos riesgos del virus; de preguntarse si, después de dos años de esquivar la COVID-19, de sobrevivir a la enfermedad o de vacunarse, e incluso de recibir el refuerzo, la ómicron es la que inevitablemente contraerán”. Esta variante se está propagando a una rapidez nunca vista, multiplicando la incidencia que provocaba la delta, que tanto disgustos dejó.

La presión hospitalaria empieza a ser amenazante y la mortalidad vuelve a subir de forma considerable, incluso en franjas de edad a donde antes apenas llegaba. Frente a esta situación la Conferencia de Presidentes volvió a poner de manifiesto que no existe una estrategia fiable. El Gobierno no está dispuesto a tomar las riendas y permite que cada autonomía habilite medidas insuficientes enviando un mensaje de impotencia y trasladando al ciudadano la responsabilidad de, por un lado, cuidar la salud y por el otro, de preservar la economía; por eso los españoles también están hartos y cansados de estar hartos y cansados. Son ya dos Navidades consecutivas comprobando la ineficacia de los gobernantes, esos a los que la Constitución convirtió en garantes de nuestra seguridad. No se puede negar que hubo relajación de medidas, inevitable a medida que iba creciendo el porcentaje de personas teóricamente inmunizadas con hasta tres dosis, pero las personas acuden en masa a hacerse test de antígenos y PCRS y a centros de vacunación (11.400 el día de Nochebuena solo en Galicia) con la esperanza de atajar un virus imparable que ya golpea con fuerza al mercado laboral. Primer paso a problemas más graves. Y quienes mandan siguen mirando hacia otro lado. Como hacen casi siempre.