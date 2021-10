Hay cosas que no acaban de encajar

santiago Hay cosas que no encajan, o no son como nos las han contado. En días pasados dábamos cuenta de los problemas que afectaban a la construcción por la falta de mano de obra después de que el estallido de la burbuja inmobiliaria provocara la caída de la oferta de puestos de trabajo a mínimos históricos y la huida de los profesionales hacia otros sectores con mayor empleabilidad, como dicen los técnicos. Así, muchas de las obras en marcha en Compostela gracias a la disponibilidad de los remanentes y los Fondos Europeos, se encontraban con problemas porque las empresas no tenían forma de completar la plantilla. De hecho, algunas ya hacen como los equipos de fútbol a cuidar la cantera, y a empiezan a buscar a los posibles empleados entre los que están aún en fase de formación. Pero ahora parece que el problema en la ciudad, y en otros muchos puntos, también se extiende a otros sectores laborales como el de la hostelería, donde no hubo más burbuja que las de las bebidas espumosas, y la demanda, sobre todo entre los jóvenes, no va precisamente a la baja. Unos datos que contrastan, y mucho, con los que arrojan las estadísticas de las oficinas de empleo, donde el número de demandantes sigue siendo elevado. El caso es que ambos datos son fiables, pero no acaban de encajar muy bien. Quizás habrá que empezar a plantearse un poquito lo de la orientación profesional, y sobre todo de la estructura económica, para evitar que haya parados por un lado y vacantes por otro, al tiempo que muchos especialistas formados aquí se tienen que ir a buscar la vida fuera, o acabar trabajando en empleos para los que no se habían preparado. Es una gran pérdida de dinero y tiempo en formación que no podemos permitirnos, además de un gran drama social que acaban ocasionando también importantes pérdidas y saturando los servicios de asistencia y la capacidad de las instituciones y asociaciones de integración social.