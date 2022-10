vacunación. Terminar de una vez por todas con la covid exige el esfuerzo de todos. Y, por ahora, la acción que mejores frutos da para frenar al virus es acudir a los centros dispuestos por la administración para inmunizarse. Afortunadamente, el dichoso bicho ya no es lo único que marca nuestras vidas gracias precisamente a la aparición de los antídotos. Los síntomas y las hospitalizaciones son mucho menores que en 2020. Sin embargo, por más ganas que tengamos de pasar página, la enfermedad sigue ahí. La llegada del otoño, además, está provocando estos días un aumento de los contagios en toda España, por lo que conviene seguir alerta. Casi tres años después de conocerse los primeros casos en China y tras haber recibido ya tres inyecciones, puede haber sectores de la población en los que cunde el cansancio. Ir una cuarta vez al punto asignado, aguantar la cola y recibir una inyección no es lo más apetecible para nadie. Pero mucho menos placentero es padecer una infección, con el riesgo de contagiar a familiares, amigos o compañeros de trabajo, y en el peor de los supuestos terminar en una UCI. Por eso, empezando por los mayores que están siendo citados estos días, no caben excusas. Se lo debemos también a la gente que lo pasó mal, por no hablar de los fallecidos. Aunque pueda dar la sensación de que ya no hace falta, hay que volver a arrimar el hombro y vacunarse.