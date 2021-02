¿Hay una cacería contra el emérito?

POLÉMICA. El rey emérito no gana para sustos. A toda la polémica que envuelve su macha hacia Arabia Saudí, a raíz del presunto cobro de comisiones en el caso AVE a La Meca y su fortuna en Suiza no declarada, se unen ahora los rumores sobre su estado de salud, que lo sitúan, en algunos casos, al borde de la muerte. Y es que si el pasado mes de diciembre la Casa Real tuvo que salir al paso de una noticia avanzada por el diario Ara en la que se afirmaba que estaba ingresado en una clínica a causa del COVID, La Zarzuela también estuvo rápida ayer para echar por tierra las supuestas informaciones que desde el domingo circulaban por Twitter y en las que se indicaba que Juan Carlos I estaba muy grave y que se valoraba su traslado a España. Un ruxe ruxe, parece que interesado, que también desmintieron varios periodistas que confirmaron que estaba bien. Y para colmo de sobresaltos, el monarca retirado desayunará hoy, quien sabe si con algún jeque o príncipe amigo suyo, con la noticia de que el pleno del Concello de Pontevedra, quien ya declaró persona non grata a Mariano Rajoy, decidió retirar su nombre del callejero “en un acto de decencia e higiene democrática”, a pesar de que no hay ninguna sentencia ni condena en firme de culpabilidad. La pregunta que cabe hacerse ante todo esto es: ¿está el rey emérito en medio de una cacería?