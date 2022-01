Hechos, opiniones y las ‘fake news’

POLÉMICA. En esta bendita profesión que siempre fue y seguirá siéndolo, por mucho que unos cuantos se empeñen en desprestigiarla, existe el axioma de que “los hechos son sagrados, las opiniones son libres” que moldeó Charles Prestwich Scott en el primer editorial de The Guardian, hace más de un siglo. Con el paso de los años esa frase se convirtió en un manifiesto sobre la libertad de expresión y pauta de obligado cumplimiento en los medios, cuando nadie se imaginaba que algún día las fake news podían llegar a campar a sus anchas.

Tiene Abel Caballero todo el derecho a opinar que el impacto del Camino de Santiago es una tontería, que no aguanta la comparación con el alumbrado navideño de Vigo, su ciudad, elevado a acontecimiento planetario por el regidor (ejemplo de fake news institucional, que haberlas, haylas y se propagan). Hay hechos y datos que no se pueden cuestionar. Uno de ellos es que Lavacolla esté recuperando movimientos y que ya supera el 60 por ciento de los vuelos que salen o llegan a Galicia. El efecto Camino de Santiago es indudable y eso tiene reflejo en los cinco continentes: que en un medio año con esta pandemia lleguen visitantes de 142 países es, cuanto menos, singular. Estamos ante un fenómeno que no debería ponerse en duda, ni siquiera desde el localismo más exacerbado. Las opiniones son libres pero los hechos, sagrados. Aunque a alguno le disgustan.