Houston, tenemos un problema

vaya por delante que yo solo piso el aeropuerto de Santiago para coger o dejar vuelos, y la mayoría de las veces a las carreras, así que no tengo ni la más repajolera idea sobre quién lleva la razón en cuanto a las nuevas torres de aproximación instaladas en la cabecera sur, y si la denuncia sobre ellas hecha por el sindicato USOAENA tiene fundamento o no. Pero que el problema sea la baja calidad de los materiales con los que se diseña, soltando tornillos y demás a diestro y siniestro, a mí me pinta un panorama a lo Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio que miedito me da. Porque no me dirán que resulta a todas luces absurdo que en un lugar donde la seguridad es lo primordial, las estructuras que se supone sirven de referencia visual para ayudar a los aviones en sus aterrizajes, parezcan al final más de chatarrero que de última generación I+D.

Y no digo yo que no den problemas, que ni sé de ingeniería ni trabajo en el aeropuerto, pero siendo así, ¿no sería más lógico pedir torres de mejor calidad, con mejores materiales y mejor proceso de fabricación, que estar simplemente reclamando mecanismos para revisarlas a distancia? Se me ocurre, vaya...

Al margen de esta cuestión concreta, desde la USO protestan también porque desde hace unos años la dirección de obra ha pasado a depender de empresas externas, limitando así el poder llevar a cabo controles más exhaustivos por parte del personal propio de Aena, y a mí personalmente eso, lo confieso, me causa cuando menos un pelín de inquietud como usuaria del aeropuerto. Porque si los supuestos responsables de mi seguridad desde que pongo un pie en el recinto aeroportuario no tienen control absoluto sobre su funcionamiento y lo que pasa en él, que alguien me explique entonces quiénes son los que velan por mí y a quién pido cuentas. Vamos, que yo no necesito una terraza con vistas a la pista, pero sí instalaciones con garantía.