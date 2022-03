Hoy es 8-M y mañana también

La guerra en Ucrania, además de una enorme tragedia, es un motivo para la reflexión. Las bombas y misiles con las que Vladimir Putin riega ciudades como Kiev, Mariupol u Odesa para aterrorizar a la población y lograr su siniestro objetivo de anexionarse por las bravas un país soberano, son a la vez un oscuro recordatorio de que la democracia y la paz ni son el estado natural del planeta ni duran para siempre. Sólo hace falta un elemento desestabilizador –un tirano con ambiciones expansionistas lo suficientemente loco como para amagar con apretar el botón nuclear– y todos los derechos conseguidos durante décadas corren el riesgo de desmoronarse con la misma facilidad que un castillo de naipes. Así lo están comprobando en sus carnes más de un millón y medio de refugiados que hace apenas un mes disfrutaban de una vida aparentemente segura y ahora no tienen nada. Una situación inconcebible en pleno siglo XXI, pero que está ahí. Igual que la violencia de género o la discriminación por razón de sexo. Amenazas que son todavía noticia en 2022 y no en lugares recónditos de África o en teocracias radicales, sino a las puertas de nuestra casa, lo que da la razón al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, cuando ayer apelaba a defender cada día los avances logrados “porque nunca están garantizados”. Y con esto poca broma. Solo en enero, febrero y lo que va de marzo seis mujeres perdieron la vida en España a manos de parejas o exparejas, mientras que en el ejercicio anterior la macabra cifra se elevó a 41. Si la comparación se realiza desde 2003, momento en que se empezaron a registrar estos crímenes, las víctimas se elevan a 1.131, muy por encima de las muertes provocadas por ETA, lo que revela la magnitud del problema. Al mismo tiempo la brecha salarial no está ni mucho menos cerrada en el ámbito laboral. En 2019 el sueldo medio anual de los varones fue de 26.934,38 euros, mientras ellas apenas superaban los 21.600, un 20 por ciento menos. Desequilibrio que afecta igualmente a otros factores como la precariadad, más pronunciada en el empleo femenino, o el acceso a los puestos directivos. Hay camino recorrido, es innegable, pero es mucho lo que queda por delante. El 8 de Marzo, aunque con el feminismo dividido por vez primera, toca dar un nuevo paso al frente. Pero mañana, pasado y el resto del año también.