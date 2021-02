Hoy puede ser un (pequeño) gran día

hoy será un día importante para Galicia, sin duda, con el debate y aprobación en el Congreso de los Diputados de la transferencia de la Autopista del Atlántico. Lo será en el plano simbólico, porque la medida cuya semilla plantó la nacionalista Ana Pontón, y a cuyo favor votaron todos los grupos del Pazo do Hórreo en marzo de 2016 por primera vez, llega con el respaldo sin fisuras de PPdeG, BNG, PSdeG y Unidas Podemos. Y lo será en el plano práctico, porque por fin abre de par en par la puerta a un traspaso que el Parlamento gallego votó por unanimidad nada menos que tres veces –País Vasco y Cataluña tienen la competencia sobre sus autopistas desde los años noventa del siglo pasado–, que el Congreso validó en febrero de 2019 –solo se opuso Ciudadanos, que sigue en sus trece, al que ahora se sumará Vox– y que decayó por la convocatoria anticipada de elecciones. Queda por recorrer un trámite legislativo largo y farragoso, que nadie se llame a engaño, pero Galicia da el primer paso, el más importante, para hacerse con el control de la principal infraestructura para una articulación territorial equilibrada y para la reactivación del tejido productivo. De entrada, el texto de la transferencia permitirá desactivar los peajes abusivos que Audasa impone inopinadamente, y fijar una política tarifaria en la AP-9 ajustada a las necesidades de Galicia y a una realidad que sitúa a esta infraestructura, imprescindible para el progreso de la comunidad, en el top de las más caras de España. Llegamos a una jornada importante prácticamente en las mismas condiciones, si no peores, que las que la lideresa del BNG denunció hace cinco años, cuando puso el dedo en la llaga: “Hai unha situación de abuso que debemos corrixir”. Ni más ni menos. La historia reciente non enseña que se equivocó lamentablemente el Gobierno de Mariano Rajoy vetando por dos veces un traspaso que es de justicia y que reparará un agravio insoportable, y que acierta el Ejecutivo de Pedro Sánchez al escuchar –más vale tarde...– el clamor unánime de los gallegos. Algo no funciona, es evidente desde hace demasiado tiempo, cuando la gestión de Audasa enfadó a todos los presidentes de la Xunta, empezando por Manuel Fraga, y a todos los ministros de Fomento, incluida la siempre sensata Ana Pastor. No se trata solamente de acabar con una inaceptable situación de enriquecimiento injusto, también hay que favorecer una mejor gestión de la AP-9. Esa es la hoja de ruta prioritaria, en la que todos estamos de acuerdo. Celebremos que hoy puede ser un (pequeño) gran día, y no nos apresuremos en abrir el melón del rescate de la concesión.