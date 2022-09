Humanizar los grandes hospitales

la medicina ha dado tal salto de gigante en las dos últimas décadas que en la actualidad contemplamos con normalidad que infinidad de enfermos muy graves salgan adelante gracias a intervenciones quirúrgicas o tratamientos que hace nada era imposible realizar o directamente no existían. Biopsias líquidas, robots cirujanos, nanofármacos, operaciones laparoscópicas, medicamentos diana... Todos ellos son términos que se han sumado a nuestro vocabulario con normalidad mientras contemplamos con satisfacción que las intervenciones quirúrgicas son cada vez más precisas y permiten erradicar, o al menos paliar, enfermedades y diversos tumores que hace muy poco tiempo se consideraban fatales. En lo que no hemos avanzado tanto, sin embargo, es en el terreno de humanizar la Medicina, es decir, en el trato que se brinda a los enfermos más allá de las cuestiones meramente técnicas. ¿Es que acaso los pacientes se sienten desatendidos en el plano emocional? No, no es exactamente eso, pero sí es cierto que los grandes hospitales, entre ellos el Clínico de Santiago, deberían hacer un esfuerzo mayor para conseguir que los pacientes, especialmente los de mayor edad y los que carecen de familia cercana, se vean más arropados y guiados desde el mismo momento que cruzan el umbral en busca de atención médica. En este sentido, todos hemos visto muchas veces a matrimonios muy mayores e incluso a ancianos solitarios vagando con aspecto perdido entre una gran maraña de pantallas informativas que no entienden y de confusas líneas de colorines. Toca avanzar también, y mucho, en ese terreno.