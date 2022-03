Humanizar para todos

No es fácil en una ciudad donde llueve ocho meses al año tratar de implementar las medidas más drásticas de la denominada ley de movilidad sostenible. Todavía no hemos llegado al nivel de adaptación de los holandeses o daneses para cruzar la ciudad de una punta a otra a lomos de una bicicleta o jugándonos la vida en un patinete eléctrico. Y menos en un día de lluvia como el de ayer, en el que pedalear entre la estación intermodal y el Campus supondría llegar al destino como un pito. Tampoco es fácil desplazarse de un lugar a otro con un servicio de bus urbano con escasas frecuencias, sobre todo los fines de semana. Apuesta por todo esto la citada normativa, con el objetivo de reducir la emisión de gases en el corazón de las urbes. Y para cumplirla en Santiago se propone llevar a cabo una ambiciosa humanización de lo que Raxoi denominada eje central de la ciudad; un proyecto que incluiría la plaza de Galicia. Señala el alcalde que lo que se pretende es construir un centro urbano para las personas y reducir la circulación de vehículos humeantes. Hasta ahí, muy bien. Pero, ¿estará pensada esa reforma solo para los residentes, una vez más, o también para las miles de personas que cada día se desplazan a la capital a trabajar, hacer compras, disfrutar de los restaurantes... a dejar sus dineros? No nos engañemos. Hay que humanizar, sí, pero para todos. Y en este sentido, no se puede plantear reducir aún más las plazas de aparcamiento. Suprimir el parquin de la plaza de Galicia sería un despropósito, por mucho que diga el gobierno de España que es una política ecológica. Dependemos, y mucho, de los que vienen de fuera. Construyamos una ciudad también para ellos. No olvidemos que esta es la capital de todos los gallegos.