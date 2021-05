Humanizar y ‘arbolizar’ el acceso del Camino

reurbanización Van lentas pero seguras, como se dice en estos casos. Avanzan, que ya es bastante. Las obras de reurbanización de la avenida de Lugo y de la calle Concheiros resultan estratégicas para mejorar la imagen de la capital gallega en los accesos del Camino, ya en el meollo urbano. Sin duda hasta ahora había una frontera al llegar a esa zona, en la que los caminantes se perdían entre semáforos y coches a toda pastilla. Al margen del feísmo, claro. Concheiros aspiraba hace años a una mejora más que necesaria, ya que llevaba mucho tiempo con aceras destrozadas, adoquines del siglo pasado y una falta total de mobiliario urbano. Habrá que esperar al resultado, cuyo peor desenlace será para muchos la falta casi total de aparcamiento. Lo que vemos por ahora en la avenida de Lugo, a pocos meses del final, da una imagen mucho más humana y accesible para vecinos y visitantes. Los árboles, criticados por algunos por su tamaño, dan la mejor cara posible al cambio. No solo habrá espacios más amplios, mejores condiciones para cruzar entre dos zonas antes casi infranqueables y un firme a la altura de las necesidades. La enorme cantidad de árboles que ya se colocaron ofrecen un aspecto mucho más humano y civilizado de la ciudad. Estamos hablando de los accesos del Camino, pero también de un entorno en el que viven miles de vecinos. Concheiros merece que las obras estén a la altura, y que nuestros gobernantes se esfuercen un poco por encontrar alternativas reales de aparcamiento para decenas de coches que no tendrán hueco. Lo de Altiboia y Triacastela es poco más que una broma para muchos, porque no va a solucionar ni una fracción del problema. Hay muchos residentes expectantes, quieren saber en qué se parecen las imágenes virtuales a la realidad. Sin duda, poco. Esperemos que para bien.

BEATRIZ CASTRO/Periodista