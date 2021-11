Igual trabajo, ¿por qué no igual sueldo?

policía. Sin seguridad jurídica no hay democracia. Sin seguridad ciudadana tampoco. Que se lo digan al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes se enfrentan a diario a situaciones de estrés tanto físico como psicológico, con unos medios muchas veces justitos y un salario que tampoco va más allá. De hecho, más del 70 % de los efectivos que prestan servicio en Galicia cobran el sueldo más bajo, menos de dos mil euros netos al mes, por mantener la ley y el orden, proteger a los ciudadanos o la conservación de bienes y garantizar la integridad de altas personalidades, entre otras funciones. Todavía se recuerda hoy la vital intervención del CNP en el referendum ilegal convocado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Allí se desplazaron 4.500 agentes, junto a sus compañeros guardias civiles, a los que se unieron después otros refuerzos con la misión de salvaguardar la Constitución frente a quienes pretendían saltársela. Y también a unos Mossos de esquadra que, con el mayor Trapero al frente, solo fueron meros observadores. Una labor que no se paga con dinero, pero que al menos sí merece un reconocimiento en forma de equiparación a fin de mes con sus homólogos autonómicos. Un paso que el Gobierno dice que está en marcha pero que, como denuncian los sindicatos, no acaba de llegar. Hacen el mismo trabajo, cuando no más, pero no perciben lo mismo. ¿Por qué?.