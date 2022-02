¿Igualdad obligada o por convicción?

empresas. La buena noticia es que cientos de empresas gallegas, casi 450, activaron planes de igualdad desde 2018 hasta hoy. Unos mecanismos con los que intentan mejorar el bienestar de sus trabajadores, romper la brecha de género y dar las mismas oportunidades a hombres y mujeres. La mala es que –según señalan los sindicatos– la gran mayoría de las firmas, más del 95 %, todavía no tienen diseñada esta hoja de ruta, que a la vista de los datos y pese a los avances, aún es muy necesaria. La legislación establece que las compañías con más de cien empleados deben contar con un documento que vele porque nadie salga perjudicado por razón sexo, priorizando así el principio de mérito y capacidad. Aquellos negocios que tienen plantillas de menos de 50 personas tienen hasta el 7 de marzo para adaptarse. Con todo, 97 de cada cien sociedades instaladas en la Comunidad seguirán quedando fuera de ese marco, una circunstancia que no debería servir de excusa para no hacer nada, pues en pleno siglo XXI es hora de derribar los techos de cristal que todavía permanecen. En 2022, ellas apenas ocupan en España el 20 % de los puestos directivos, pese a ser mayoría en las universidades, mientras sus sueldos anuales distan en más de 5.000 euros de media de los que perciben sus compañeros. Si no es por obligación, la igualdad hay que impulsarla por convicción.