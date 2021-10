Impacto desolador ante la pobreza

“SE HA PRODUCIDO UN deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”. Estas poco más de seis líneas resumen la terrible radiografía que Cáritas y la Fundación Foessa realizan de la situación de España en la que, según esa informe, refleja un “impacto desolador” con once millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones en situación de pobreza. Supone dos millones más que antes de la pandemia y el número más elevado desde 2007, el año previo a que se desatara la crisis financiera. Lo más grave de estudio es que alerta de un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población y señala que “la pandemia ha golpeado con más fuerza a los que ya eran perdedores” y aporta algunos datos catastrófico: los miembros de uno de cada cuatro hogares tienen grandes dificultades para encontrar empleo y que tiene ingresos insuficientes para el acceso y el mantenimiento de una vivienda y los suministros domésticos. En este escenario en solo dos años se duplicó el número de familias con todos sus miembros activos en desempleo y las de aquellas cuyo principal sustentador perdió estabilidad laboral.

Preocupa además la inacción de las administraciones públicas, sobre todo el Gobierno Central, incapaz de estructurar medidas que ayuden a paliar los graves problemas que sufren “los trabajadores pobres”. En ese sentido denuncian que, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital solo lo están cobrando el 18,6% de los solicitantes que se encuentran en la franja de “pobreza severa” y que a casi la mitad se les negó directamente. Lo mismo ocurre con los bonos sociales que no sirven para nada cuando, por ejemplo, el precio de la luz no deja de multiplicarse: hoy se pagará a 288,53 €/MWh frente a los 43,02 del 7 de octubre de 2020. Un 571% de diferencia y unas cifras inasumibles para muchos más de esos once millones de personas en nuestro país. Se denuncia también desde Cáritas que “la familia, sostén tradicional de nuestra sociedad, se está erosionando y, de confirmarse, esta tendencia podría ser muy preocupante para el desarrollo psicoemocional de la población” haciendo hincapié en el aumento de situaciones de estrés, ansiedad o fatiga vital. Mientras todo esto ocurre en la España real, tanto en la vaciada como en la poblada, el Gobierno sigue pendiente de los fondos europeos y embarcado en debates de futuro estériles habida cuenta de que el presente es desolador para más de once millones de españoles. Lamentable