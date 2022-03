Implicación de toda a sociedade grazas á súa labor dinamizadora

IMPLICACIÓN VITAL CARA A LINGUA GALEGA. A ampla traxectoria de Rosario Álvarez permite distinguir unha importante liña profesional, facilitadora de innumerables proxectos viculados á Cultura de Galicia, e especialmente ao seu idioma. Unha vez máis, como presidenta do Consello da Cultura Galega, abre o camiño a través dunha aposta recollida baixo o título Aquí medra a lingua, unha iniciativa na que se propón un percorrido audiovisual por seis centros de diferentes contextos da xeografía galega para dar a coñecer os proxectos dos seus Equipos de Dinamización Lingüística. O resultado son seis pezas breves máis un documental no que, para a súa produción, creaose unha ampla rede de participación con preto de cincuenta persoas entre alumnado, docentes, familia e comunidade, grazas, precisimanete á importante labor dinamizadora do CCG.