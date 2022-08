¿Importa el joven, la casa o el voto?

polémica. Que los políticos discutan por medidas que resulten polémicas o incómodas entra dentro de lo previsible. Que haya lío hasta cuando lo que está sobre el tapete son ayudas para beneficiar a los jóvenes a hacerse con una casa en el rural para poder independizarse y de paso dinamizar el territorio parece surrealista. Pero esto es lo que está pasando en torno a las bonificaciones de hasta 10.800 euros para la compra de la vivienda en el 82% de los ayuntamientos gallegos. El objetivo, muy loable, de este programa es ayudar a las personas de hasta 35 años a pagar el alquiler o comprar un inmueble en los concellos gallegos que no superen los 10.000 habitantes. Sin embargo, el delegado del Gobierno, José Miñones, decidió ayer mirar el dedo y no la luna al enredarse en una polémica con el presidente de la Xunta, acerca de que administración debe colgarse la medalla, afeando a San Caetano que “está anunciado como propia”, una actuación que incentiva y financia La Moncloa. Así, el exalcalde de Ames reclamó a Alfonso Rueda, que rectifique con “lealtad, responsabilidad y coherencia” el anuncio y gestión de las ayudas a la vivienda con fondos del Ejecutivo. En todo caso, más allá de quien tenga o no tenga razón, la imagen que se da al contribuyente es mala, pues se desenfoca lo verdaderamente fundamental. Ya no se sabe si se piensa en el joven, la vivienda o el voto.