Inditex se vuelve a vestir de gala

en bolsa. Las modas cambian pero Inditex continúa. Más allá de tendencias puntuales, el gigante del textil liderado por Pablo Isla, experto como nadie en adivinar cual será el color que predomine en cada temporada, conoce, no obstante, que lo fundamental está en la base. En un patrón bien diseñado que combine con el buen tiempo pero que también aguante los chaparrones, como el que a nivel económico supone la pandemia. Un tejido resistente a las inclemencias meteorológicas, con capacidad para doblarse y ser flexible, pero que jamás se rompe por las costuras. Y esto es lo que demostró la compañía a lo largo de los últimos tiempos. Una travesía por el desierto, muy lejos de la Quinta Avenida o de los Campos Elíseos, ante la que muchos no supieron (o no pudieron) desfilar, pero sobre la que la empresa gallega también demostró dominio. Así lo constata su evolución en Bolsa, donde vuelve a situarse como líder en capitalización del parqué español, con un valor que sobrepasa de nuevo los cien mil millones, superando con holgura a Iberdrola o Santander. Después de un 2020 donde la matriz de Zara sufrió una depreciación cercana al 17% arrastrada por el coronavirus, en el presente ejercicio tocó arremangarse y luchar por volver a crece. No todo, desde luego, será coser y cantar a partir de ahora. Pero, sin dejar el traje de faena, Inditex vuelve a vestirse de gala.