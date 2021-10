Inercias difíciles de combatir

santiago Paradojas de la vida: coincide el día en el que este periódico hace un balance de la situación crítica por la que está pasando el comercio en el casco histórico compostelano, y de un aluvión de cierres de negocios tradicionales, con la noticia en la sección de hace setenta y cinco años de la apertura de un establecimiento tan emblemático como Almacenes el Pilar en la rúa do Preguntoiro. Dos noticias que vistas juntas dan una buena idea de cómo se ha transformado la vida en un espacio que parece inmutable, pero que sufre, como todos los núcleos urbanos y rurales una transformación diaria en función de cómo va cambiando la sociedad. En los tiempos de El Pilar la zona histórica no solo era el centro urbano, sino también el comercial, desde los productos alimenticios hasta los manufacturados, y la llegada de unos grandes almacenes tenía un impacto todavía mayor que el que tuvieron hace unas décadas las grandes superficies comerciales. El cambio vino no desde dentro, sino de fuera, con la conversión del turismo en un fenómeno internacional y la especialización de estos espacios en los que se acumulan los monumentos y los edificios históricos no en lugar de residencia, sino de visita, y cada vez más numerosa. Y cantidad y calidad suelen ser opuestos y reñir con frecuencia, como opuesto es lo que queremos en nuestra ciudad y lo que buscamos cuando nos disfrazamos de safari y acudimos a otras latitudes. El problema, y ahí está el quid de la cuestión, es como revertir la situación, o por lo menos controlarla para que no se nos vaya de las manos. Cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor, sino diferente, en función de las circunstancias, y el problema de intentar cambiar cuando se les ha dado el empujón, es que la inercia de la historia es muy fuerte, sobre todo si la estructura económica se ha aposentado sobre determinadas actividades y va dejando en la cuneta a otras muchas y muy interesantes.