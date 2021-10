Inflación, otra gran peligrosa pandemia

El impacto de la subida de las materias primas y de los productos energéticos en las economías reales, entre las familias y las empresas, se está transformando en otra peligrosa forma de pandemia que, al igual que la de la covid-19, se extiende sin freno por todo el mundo. Hemos visto ya parar fábricas aquí al lado porque ya no pueden seguir asumiendo una factura que no para de crecer, día tras día en niveles históricos. Por ejemplo, este domingo volverá a ser el más caro nunca visto en el mercado mayorista de la electricidad en España con 213,29 euros el megavatio hora (MWh), algo que está ocurriendo en medio mundo. Récord en el gas natural, en la bombona de butano, en las gasolinas y gasóleos... logística y transporte a costes prohibitivos. Además, como pasaba con el maldito coronavirus, el caso es que esta subidas se acaban contagiando a la casi totalidad de los insumos que necesita el tejido productivo para seguir en marcha y encarece el conjunto de la cesta de la compra en todos los hogares. Porque la carne, los huevos, los productos lácteos y el abanico de bienes y servicios que adquirimos a diario van a ver crecer sus precios. No podemos seguir pagando por encima del 40 % más cara que hace un año la energía, no se puede seguir afrontando sobrecostes sin freno. Necesitamos una unión política y empresarial que genere algo hoy vital: la vacuna contra lo cara que va la vida.