Insistencia, mejor arma para avanzar

debate Que haya buena sintonía entre los representantes de las diferentes administraciones ya es un plus de entrada para abordar cualquier problema dentro de un ambiente favorable. Es cierto que sólo la sintonía o los elogios mútuos no resuelven las diferencias, como apunta la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón. Pero, está claro que hay mucho camino andado. Ayer, la segunda reunión en menos de un mes entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se produjo en ese clima. El representante gubernamental no ocultó, sin embargo, el carácter “insistente” en sus reivindicaciones para Galicia del mandatario autonómico. Visto lo ocurrido con los presupuestos generales del Estado, en los que Galicia no salió precisamente bien parada, no cabe duda de que el carácter insistente de Feijóo es la mejor arma de cara al futuro para ganar euro a euro el terreno perdido hasta ahora. Las vibraciones positivas señalan al verano como la temporada que abre la puerta a las buenas noticias: las bonificaciones en las tarifas de la Autopista del Atlántico o la contratación de las obras de conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña. Para el otoño invierno queda la guinda, la llegada del tren de alta velocidad a Galicia. Las buenas palabras deben concretarse ahora en hechos. Y Feijóo mantener su perfil “insistente”.