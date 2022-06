Insultos contra propuestas: ¿quién ganará el 19-J?

Cuando una organización, en este caso el PSOE, dilucida buena parte de su futuro en una cita con las urnas, algunos de sus responsables pueden sentir una sensación inquietud, angustia o preocupación por el resultado que suele jugar malas pasadas. Sólo así, argumentando un estado de agudo nerviosismo ante unas encuestas que no son alentadoras en absoluto, se puede explicar de algún modo la lamentable actitud de los socialistas andaluces, que enfangan la campaña recurriendo al insulto contra sus adversarios para intentar movilizar al electorado. Quizás a falta de algo mejor que ofrecer a los votantes, que esperan soluciones a la crisis de los precios, el paro o la pandemia, al presidente de los del puño y la rosa en la Comunidad, Manuel Pezzi, no se le ocurrió otra feliz idea para tener su minuto de gloria en los periódicos que atacar al líder nacional del PP llamándole “tontopollas”. Además, la excusa para verter un calificativo tan fuera de lugar contra Alberto Núñez Feijóo es de lo más peregrina –aunque no tiene nada que ver con el Camino–. Al parecer, el imperdonable error cometido por el gallego es que durante un mitin ante la Alhambra bromeó con la puesta de sol en Granada comparándola con la de Finisterre. Una salida del tiesto, dicho irónicamente, como para escandalizarse y llevarse las manos a la cabeza. Casi tan grave, se podría añadir, como el caso de los ERE, del que tan poco les interesa hablar en Ferraz y que sí es como para echarse a temblar de verdad. A mayores, por si fuera poco, el candidato a la presidencia de la Junta Juan Espadas, lejos de calmar el tono, siguió echando leña al fuego elevado sus críticas contra el PP y el extitular de la Xunta, afeándole literalmente su “cagada y falta de respeto”. Un fondo y especialmente unas formas que no sólo no contribuyen a dignificar la política sino que desacreditan a cualquiera que los practique para gobernar. Afortunadamente, en vez de dar continuidad a esta espiral de barbaridades, los populares optaron por la postura más elegante y por no responder con exabruptos sino con planteamientos de futuro. En concreto tres: prometer wifi y televisión sin coste en los hospitales, además de la gratuidad de la educación entre cero y tres años y también de las actividades extraescolares, algo que sin lugar a dudas será mucho más productivo para la ciudadanía que las frases soeces contra los rivales. Insultos por un lado, frente a propuestas por otro. ¿Quién ganará? El 19-J, la respuesta.