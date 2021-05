Inteligencia ante quienes no piensan

incendios. Los incendios forestales, que seguirán siendo una amenaza para Galicia este verano, se apagan gracias a las mangueras, las motobombas y los hidroaviones, pero también a la tecnología y al estudio. Dos factores que este año tendrán especial importancia en el plan de lucha contra el fuego de la Xunta, que entre otras novedades incluye una unidad de élite centrada específicamente en la investigación de los fuegos. Y es que si bien es imprescindible el trabajo de prevención, lo que incluye invertir en un monte limpio y ordenado y no dejar de lado la limpieza de fincas (que debe hacerse antes del 31 de mayo), lo cierto es que la gran mayoría de los desastres no los provoca la naturaleza sino el hombre. Los pirómanos, que no sólo ponen en riesgo la flora y la fauna sino también la propiedad privada e incluso la vida de las personas. De ahí que el Gobierno autonómico contemple un importante esfuerzo en el aumento de la videovigilancia, con 22 cámaras más y una docena de drones, para disuadir y perseguir estos comportamientos de tipo criminal, y también la Unidade de Investigación de Incendios Forestais. Un grupo top de quince que analizará con detalle las quemas para que ninguna se quede sin respuesta y para que quien esté pensando en alguna fechoría estos meses de calor tenga claro que el que la hace la paga. Inteligencia frente a quienes no piensan en nada.