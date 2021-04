Intermodal, la comodidad está garantizada

para gustos se hicieron los colores, dice el refrán, y por eso es normal que muchos vecinos de Santiago no estén mostrando un gran entusiasmo con las obras realizadas hasta el momento en la estación de ferrocarril para transformarla en una moderna intermodal. Una encuesta realizada al respecto en la página web de EL CORREO arrojaba como resultado que a más del 70 % de los internautas no le satisface en absoluto ni el diseño del puente cubierto que enlaza la rúa del Hórreo con Pontepedriña ni el acceso provisional a esta infraestructura, resuelto a base de unas peculiares e incómodas escaleras, pero lo cierto es que aún es muy pronto para poder opinar con justicia de causa. ¿Por qué? Porque en realidad las obras más importantes de la intermodal aún no han dado comienzo y eso provoca que lo hecho hasta ahora luzca más bien poco, especialmente la citada pasarela, que a buen seguro presentará una imagen mucho más vistosa y agradable cuando quede integrada en el conjunto final. En pocas semanas, si las previsiones del Gobierno central se cumplen, arrancará la construcción –ampliación más bien– de la nueva terminal de tren y, pasados unos meses, será el momento de juzgar si el proyecto consigue integrar con buena nota todos los elementos ahora dispersos o, por el contrario, el resultado será una especie de pastiche manifiestamente mejorable. En todo caso, lo que no tiene discusión es que la intermodal hará ganar muchísima comodidad a unos usuarios que podrán cambiar en apenas unos minutos de medio de transporte

–tren, autocares de línea y buses metropolitanos– sin tener que salir de un único complejo. Y eso no tiene precio. Centrémonos, pues, en lo realmente importante y dejemos que los técnicos sigan con su trabajo. Malo será, como dice el anuncio, que no sepan salir airosos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista