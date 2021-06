Intermodal: Santiago está de enhorabuena

AUNQUE las promesas que provienen de Madrid suelen tardar una eternidad en cumplirse, y muchas veces incluso mueren sin florecer, como decía la canción del inmortal Jorge Cafrune, lo cierto es que el Gobierno central se ha movido con diligencia y rapidez a la hora de licitar la obra que culminará la construcción de la estación intermodal de Santiago. Se nota que el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, sabe presionar con eficacia en los ministerios más importantes y que no se conforma con recibir solo buenas palabras cuando las inversiones urgentes se demoran. En este escenario debemos situar el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros para licitar, por un importe de casi 28 millones de euros (el doble de lo que costó la terminal de autocares), los trabajos que permitirán concluir el que muy pronto será el principal nudo de comunicaciones de Galicia. Todo ello pocas semanas después de que el titular de Transportes, José Luis Ábalos, visitase la capital gallega con la cartera llena de promesas que había que materializar. Ahora ya es seguro que la intermodal de Santiago estará lista en un par de años para acoger la friolera de siete millones de pasajeros anuales, setenta veces la población de Santiago, que lleguen o partan en autobús o en trenes de alta velocidad que nos permitirán plantarnos en Madrid en menos de tres horas. En cuanto al proyecto en sí, no cabe más de calificarlo de excepcional, porque la obra pendiente supondrá construir una vanguardista estación ferroviaria que quedará unida con la actual terminal de autobuses, recién inaugurada, mediante un edificio elevado con vistas a las vías y comunicado con la pasarela peatonal que enlaza ya la avenida del Hórreo con Pontepedriña. Santiago está de enhorabuena. No les quepa ninguna duda.

BEATRIZ CASTRO/Periodista