el cherchez la femme clásico, que radiografía situaciones y comportamientos inusuales, se transforma en cherchez al empresario para explicar el devastador hastío por la gravísima crisis política e institucional que ahoga a la economía catalana, e incendia a una sociedad instalada desde hace demasiado tiempo en el territorio minado de la crispación. El transversal ¡ya basta! –ja n’hi ha prou!– de casi trescientas entidades y empresas, en Barcelona, retrata la incontenible rebelión cívica del empresariado contra la inacción de los políticos, revela el profundo malestar de quienes sostienen el tejido productivo contra viento y marea, y enciende las luces rojas del agotamiento ante la degradación de las instituciones. El manifiesto nos devuelve por fin la mejor Cataluña, la que se rebela frente al caos, la que denuncia con valentía que hay sectores interesados en que la sociedad no funcione, la que alza su voz para que no olvidemos que la recuperación es una prioridad irrenunciable, y la que planta cara a los silencios cómplices. Lo que hacen los empresarios catalanes no es solamente decir ¡ya basta! al vandalismo callejero, y conjurarse para reconquistar el prestigio de una comunidad autónoma que históricamente ha sido uno de los motores de España y un espejo luminoso de su imagen. Lo que hacen, además, es una apuesta ejemplar por recoser la convivencia y la confianza del conjunto de la sociedad, por levantar la economía y por volver a crear empleo. Sus recetas para los políticos valen para toda España: “Recuperen la lealtad institucional, den ejemplo de diálogo y pacto y no de la excesiva confrontación de los últimos tiempos”, les piden; “la sociedad organizada no es un contrapoder, es el poder”, les recuerdan; “no nos frenen, gobiernen para que todo nuestro capital social se manifieste con toda su capacidad creadora e innovadora”, les apremian; “los radicales antisistema no podrán nunca con la fuerza de una ciudad y de un país que quieren ganar el futuro con trabajo, paz y cohesión social”, advierten. En los tiempos difíciles y complejos de la pandemia, su empresariado vuelve a situar a Cataluña en el territorio del bendito sentidiño, del fértil seny. Cometerán un error fatal los gobernantes, en la Generalitat y en el Ejecutivo central, si no escuchan su voz, que nos devuelve un poco de esperanza. Estabilidad, cohesión, gestión y paz social son las cuatro patas que deben sostener la mesa de la recuperación. No debería ser mucho pedir. ¿O sí?