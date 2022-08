Jealsa se implica en la investigación sobre el cáncer hematológico

SOLIDARIDAD. El programa de Responsabilidad Social Corporativa del grupo empresarial Jealsa de Boiro no para de ampliar su horizonte. A su importane implicación en las más variadas iniciativas de carácter social, cultural, deportivo, empresarial, medioambiental, etc., se suma ahora la organización de una carrera-andaina, en alianza con la Sociedad Deportiva Barbantia, a beneficio de la investigación para la lucha contra el cáncer hematológico. La recaudación de esta iniciativa, presentada por la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, irá destinada a la Fundación Stop Leucemia. Resulta difícil imaginar (aunque convendría hacer ese esfuerzo) cómo sería la sociedad barbanzana, en particular, y la gallega, en general, sin los numerosos y considerables apoyos prestados por Jealsa en los más diversos ámbitos.