Jueces que deberían recusarse a sí mismos

Cada vez son más los líderes del ruedo político y de otros muchos sectores que se manifiestan en contra de la creciente contaminación judicial que ejercen los diferentes partidos, pero sus sensatas recomendaciones no hacen más que caer en un saco roto que los propios gobernantes, y también numerosos magistrados, se empeñan en desgarrar con un descaro indignante. La Constitución es muy clara en lo tocante a las restricciones de ciertos derechos que afectan a los miembros del estamento judicial con el fin de “asegurar la total independencia de los mismos”, de forma que los jueces no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Lo malo es dichos mandatos quedaron descafeinados al establecer también la Carta Magna que “la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los jueces, magistrados y fiscales.” Lo que ha ocurrido desde entonces es algo bien conocido por la sociedad, que a veces contempla atónita cómo un buen número de funcionarios de la administración de justicia airean sin pudor alguno sus preferencias políticas, cómo algunos magistrados vuelven a ejercer después de haber ocupado relevantes cargos públicos -el propio Núñez Feijóo se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de este legítimo, aunque chirriante, comportamiento- y cómo los medios informativos y los propios partidos califican a destacados miembros de la judicatura según su perfil conservador o progresista. Es cierto que no pertenecen de facto a ningún partido o sindicato, pero en la práctica todo el mundo sabe de qué pie cojean debido, sobre todo, a su pertenencia a diversas asociaciones que en absoluto ocultan su ideología. Sería ridículo, además de imposible, pretender usurpar a un juez su derecho a pensar y votar como le venga en gana. Faltaría más. Pero si tenemos en cuenta que dichos funcionarios son los únicos que tienen potestad para meter a alguien en la cárcel y que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgados con una total imparcialidad, lo lógico sería evitar a toda costa posicionamientos públicos que puedan poner en duda la objetividad que a todo juez se le supone. Lo que ha ocurrido en los últimos días con el proceso de renovación de varios de los miembros del Tribunal Constitucional, en el que han entrado desde un popular de libro hasta un supuesto progresista que en su día negó la vinculación de la rama juvenil de ETA, Segi, con actividades terroristas o bendijo a los asaltantes del Parlament, ha sido tan vergonzoso que sus propios integrantes deberían recusarse a sí mismos por exceso de contaminación política. O bien acudir en romería a la próxima cumbre medioambiental, a ver si logran purificarse.