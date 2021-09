Juego limpio en el PSdeG

LA TRADICIÓN EN EL PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA no impone unidad en los procesos congresuales. Sin mencionar ya traumáticos episodios anteriores, Emilio Pérez Touriño tuvo que enfrentarse a Miguel Cortizo en el cónclave extraordinario de 1998 en Ourense, aunque después fue reelegido sin oposición hasta que renunció en 2009, cuando cayó el Bipartito. Pachi Vázquez fue su sucesor aquel año, sin despeinarse apenas, cuando el joven Gonzalo Caballero intentó hacerle frente sin ni siquiera conseguir los avales necesarios. Pero más tarde, en en congreso de 2012, el de O Carballiño sí tuvo que emplearse a fondo ante la exministra de Zapatero Elena Espinosa para seguir siendo secretario xeral, aunque no por demasiado tiempo. Xosé Ramón Gómez Besteiro y Manuel Vázquez rivalizaron en 2013 en las primeras primarias por el liderazgo del PSdeG, en las que acabaría imponiéndose el de Lugo. Causas judiciales que finalmente quedaron archivadas acabaron con su carrera política –por ahora– en 2016. En octubre de 2017 lo intentó de nuevo, esta vez con éxito, Gonzalo Caballero, elegido secretario xeral de los socialistas gallegos tras imponerse en elecciones internas a Díaz Villoslada. Hasta aquí la historia más reciente. El próximo capítulo está todavía por escribir, pero el calendario ya se ha puesto en marcha. Porque, no sin cierta precipitación, el comité nacional del PSdeG ha covocado primarias para la elección del nuevo líder el 30 de octubre, y el congreso autonómico para los días 7 y 8 de diciembre. Las elecciones internas se celebran solo sin hay más de una candidatura, y la habrá, porque ya nadie duda que Valentín González Formoso dará un paso al frente para intentar ser él quien coja el timón de los socialistas gallegos. Los sucesos veraniegos, marcados por una polémica tribuna en la que el actual secretario de Organización, José Antonio Quiroga, cargó sin pelos en la lengua contra Formoso, no ayudan a pensar que la contienda vaya a ser un camino de rosas, ni que fragüe la propuesta de integración lanzada ya por Gonzalo Caballero. Que existan dos candidaturas a las primarias no tiene porque interpretarse como algo negativo. Al contrario, puede ser un signo de pluralidad y una ocasión para enriquecer el proyecto de los socialistas gallegos. El riesgo al que vuelve enfrentarse ahora el PSdeG es saber transmitir a la sociedad el fondo de la contienda, sin caer –otra vez– en la imagen de un partido carcomido por las luchas cainitas por el poder, que nada ayudan al partido ni a su credibilidad en la sociedad. Aunque a veces no la pongan en práctica, en el PSdeG saben bien la teoría: debate sereno y juego limpio. Sería lo deseable.