Juegos de cartas con Ourense en el tapete

No es que PSOE y PP se disputen la alcaldía de Ourense en una partida de tute y escoba con un vaso de licor café, tan típico de la zona, en la mano. Pero ambas formaciones llevan meses jugando a las cartas con la tercera ciudad de Galicia en el tapete. Socialistas y populares mantienen un particular cruce de misivas en las que intercambian a partes iguales reproches sobre quién es más responsable de que Gonzalo Pérez Jácome sostenga el bastón de mando y fórmulas para encontrar una alternativa. El último episodio, surrealista, protagonizado por el regidor y líder de Democracia Ourensana, que empujó a una sindicalista con un megáfono durante una concentración a las puertas del Concello alegando la peregrina explicación de que intentaba evitar una “agresión acústica”, sirvió para tensar un poco más la cuerda entre los de la gaviota –que sustentan al Ejecutivo local–, y los del puño y la rosa –que reivindican el gobierno después de haber ganado las elecciones–. Tras intentar en dos ocasiones con escaso éxito ser recibido por Alberto Núñez Feijóo antes de que éste presentase su renuncia como mandatario autonómico, a fin de abordar la coyuntura política, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, prueba ahora suerte con Alfonso Rueda, a quien hasta fijó el día, la hora y el lugar, para tratar con él como futuro responsable del PPdeG la crisis desatada en la urbe de As Burgas. El objetivo, sostiene, es el de “defender el interés general” después del grotesco episodio de la agresión. Al revés que con el de Os Peares, que no dio respuesta, los populares estuvieron raudos esta vez para recordarle que en su día ya ofrecieron “por escrito” el compromiso de que en todos los ayuntamientos el alcalde correspondiese a la lista más votada, plan que ahora instan trasladar a toda España. Sin duda, este planteamiento resolvería situaciones como la que se está dando en la urbe de As Burgas, pero para llevarse a efecto sin necesidad de cambiar el sistema, es esencial que las dos grandes fuerzas aparquen los intereses puntuales y lleguen a un gran acuerdo, que no sólo se limite a apoyar al ganador de las elecciones, sino proporcionarle también el apoyo necesario para sacar la legislatura adelante. Si hay voluntad, casos como el de Jácome son fácilmente subsanables. Si solo hay oportunismo, todo quedará en juegos de cartas para pasar el rato.