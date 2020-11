‘Juicio familiar’ de Rosario Porto

ES COMPRENSIBLE que el abogado de Rosario Porto esté dolido con ciertos familiares de la difunta que decidieron quitarse del medio en cuanto estalló el caso Asunta y desaparecer por completo cuando la sentencia dejó clara su autoría en el asesinato de su hija. Afirma el penalista Gutiérrez Aranguren que su clienta, cuando le contrató para defenderla, le facilitó una relación de sus escasos parientes cercanos y que él fue llamándolos uno a uno con el objetivo de que no la dejasen sola en un momento tan complicado, obteniendo solamente la callada por respuesta o, en algunos casos, la transmisión directa de que no querían saber nada de ella. Y ahora que Rosario se ha suicidado y que deja en herencia un jugoso patrimonio inmobiliario, el letrado se pregunta si quienes dieron la espalda a la asesina no confesa no harán tantos ascos a la hora de heredar lo que les corresponde por ley si Rosario no dejó hecho testamento. Decíamos que resulta lógico que Gutiérrez Aranguren esté molesto por dicho proceder, pero también resulta muy difícil juzgar a unos familiares a los que, a buen seguro, un crimen tan horrendo e incomprensible les superó por completo y que, simplemente, sintieron arcadas al ir conociendo los escabrosos detalles de un asesinato que conmocionó a toda la sociedad española (aún más, como es natural, a las personas cercanas). Hay que ponerse en la piel de esas personas y preguntarnos qué habríamos hecho cada uno de nosotros en una situación similar. Siendo ambas posturas –a del abogado y la de los familiares– comprensibles, ahora toca saber si Rosario, que a buen seguro conocía al dedillo las consecuencias de no hacer testamento, quiso o no hacer su particular juicio familiar antes de ahorcarse en su celda. Una cosa está muy clara, y es que los amantes del morbo tienen dosis para mucho rato.

BEATRIZ CASTRO/Periodista