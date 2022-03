Justos que pagan por pecadores

Se entiende que cuando estaban escuchando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras presentaba las medidas de su plan estrella para limitar el golpe de la crisis por la guerra de Ucrania y la energía hubiese algunas personas a las que les apretase un poco el nudo de la corbata. Los grandes empresarios de las energéticas, por ejemplo. Si no hay letra pequeña en las medidas que apruebe Moncloa, sufrirán una caída en sus márgenes. A falta de un impuesto específico por sus altas ganancias en este nefasto entorno, que se les dé menos subvenciones a ellos por las renovables para aportar más a otros parecía el único plan B. Pero mientras no se topan los precios del gas y la luz, hubo sorpresas, por ejemplo para los responsables de las gasolineras, que han visto como al no haber una rebaja fiscal, se convierten en quienes deberán adelantar el abaratamiento del que gozarán los particulares, autónomos y transportistas. ¿Hasta el 30 de junio? Alguno se habrá quedado sin aliento, pues con los carburantes rondando dos euros el litro muchos vendían a pérdidas. Y si usted es dueño de un piso y lo tiene en alquiler, un 2 % será lo máximo que podrá subir la renta, aunque la vida, IPC mediante, se dispare un 8 %. Benito Iglesias alzaba la voz contra esta medida en nombre de las inmobiliarias gallegas, Fegein. Porque por no rebajar impuestos, pagan justos por pecadores.