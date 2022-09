La advertencia de la VUT

EN EL CONTEXTO DEL DEBATE sobre la vivienda de alquiler en Santiago, cabe reflexionar sobre dos cuestiones clave: el precio y el estado de conservación del inmueble. Parace que conseguir hoy en día un piso en unas condiciones óptimas de habitabilidad a un precio razonable se ha convertido en una misión imposible. Los precios están desorbitados y el estado de muchos inmuebles es cuando menos lamentable. En esta misma tribuna nos preguntábamos ayer dónde están ahora, una vez que se ha anulado su actividad por sentencia judicial, las relucientes viviendas turísticas que se ofrecían en Santiago en infinidad de portales web y que teóricamente se deberían convertir en alquiler tradicional. Sus propietarios no han tardado en responder con argumentos controvertidos. Cargan contra el Concello, al que responsabilizan de que el mercado de alquiler esté paralizado cuando nueve mil viviendas permanecen vacías en Santiago, y también contra las inmobiliarias por su papel en este escenario. Pero a la vez reconocen que ellos no están dispuestos, al menos por el momento, a entrar en el mercado tradicional; y ya advierten de que si algún día lo hacen será con unos precios que dispararán sin duda los portales inmobiliarios. En la guerra casi todo vale; y no cabe duda de que en Compostela vivimos en medio de un combate entre las VUT, el Concello y otras muchas partes interesadas. Mientras tanto, una mujer con tres hijos a su cargo sigue sin encontrar un piso que se adapte sus posibilidades en el barrio de Fontiñas. Y ¡ojo! No está pidiendo que se lo regalen, sino un precio justo.