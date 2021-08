La banca gana, el pueblo pierde

finanzas. El crac demográfico que está afectando a toda España y a Galicia de forma acusada trae consigo una mayor desertización del paisaje, con el consiguiente incremento riesgo de incendios, el abandono del rural y la caída del censo, especialmente en el interior. Pero también otras consecuencias asociadas como la pérdida de servicios básicos en los lugares más pequeños. La ausencia de clientela combinada el avance de la tecnología hace que encontrar una sucursal en algunas comarcas sea toda una proeza e incluso hacer operaciones simples como retirar dinero en efectivo del cajero se convierten en misión imposible, condenando a miles de personas a retroceder a unas condiciones de vida propias de otro siglo ante las que las administraciones no pueden seguir de brazos cruzados. Conocedor como nadie del valor de los números, el sector de las finanzas, que no es precisamente una ONG, echa cuentas y la rentabilidad de mantener una infraestructura básica en lugares como Vimianzo, A Baña o Zas no sale. Y si nadie les obliga a atender a estos vecinos, que ya empiezan a levantar la voz, la alternativa será relegarlos al modelo on line, poco compatible de una gran parte de su censo, más acostumbrado a solucionar las cosas cara a cara. Por eso, como apunta Feijóo, alguna norma estatal tendrá que hacerlo. Sino, como siempre, ganará la banca pero perderá el pueblo.